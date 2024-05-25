"Я доволен, что Баварию связывают с Винни. Я очень высоко оцениваю его работу. Хочу, чтобы Бавария приняла лучшее решение, они этого заслуживают. Я люблю этот клуб по многим причинам. Если они верят, что это правильно, то мы однозначно поддержим этого парня.

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Я до сих пор убежден, что Компани когда-то станет тренером Ман Сити. Вы позвоните мне, когда это произойдет. Неважно, что он вылетел с Бернли. То, что я чувствовал в матчах против него... Я его немного знаю, имею высокое мнение о его работе, его личности, знании игры, работе со СМИ. Много важных вещей", – цитирует Гвардиолу City Xtra.

Напомним, каталонец тренировал Компани с 2016 по 2019 годы. Бельгиец в Бернли также пытался строить стильную современную команду, но финишировала она на предпоследнем месте АПЛ. Это не пугает Баварию, которая ведет активные переговоры с 38-летним специалистом.

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