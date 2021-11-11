Остання перевірка перед ключовою битвою з боснійцями. Це шоста зустріч між національними командами, які зустрічалися лише в товариських матчах. "Синьо-жовті" ще ніколи не програвали, а найпопулярнішими рахунками були 1:0 та 1:1, що трапилися по 2 рази. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Болгарія на "Футбол 24", стартував о 19:30. Для команди Петракова це остання дуель перед боєм за 2 місце у своїй групі відбору ЧС-2022. Болгари вже всі шанси на Мундіаль втратили, хоча недавно сенсаційно відібрали очки в Італії.

Україна – Болгарія: онлайн-трансляція матчу

Перші 15 хвилин – шоу Ярмоленка. Андрій просто брав гру на себе, обігравав кількох опонентів і гостро прострілював. Створив 4 поспіль розкішні моменти партнерам, 3 з яких завершувалися вбивчими ударами з кількох метрів. Зінченко тричі марнував нагоди на 10 метрах від воріт. Довбик таки забив після підключення Тимчика, але на кілька сантиметрів випередив події – офсайд. Зубков теж накрутив суперника на лівому фланзі, однак забити і тут не вдалося. Повернення Маліновського і схеми у 4 захисники вийшло дуже обнадійливим.

Україна – Болгарія – відео гола

Зінченко у стилі партнерів по Ман Сіті, Бернарду Сілви та Гюндогана, стабільно вривається в 15-метрову зону перед воротами. Ось тільки приціл підводить. Дуже швидка заміна в гостей. Уже на 13 хвилині 28-річний дебютант Едіссон Йорданов пошкодив задню поверхню стегна і зійшов з поля. Зубков пробивав здалеку, Ярмоленко з партнером попри величезне бажання на добивання не встигли. Після 25 хвилини Маліновський і Зінченко помінялися позиціями. Сашко почав діяти праворуч, Руслан перейшов на протилежний напів фланг. Почалися обрізки, непорозуміння.

В якісь моменти володіння збірної України почало доходити до 70-80 відсотків. Проблема з останнім пасом обірвали серію гострих епізодів, почали виходити тільки підходи до воріт. Зубков навісив з флангу на фланг, Тимчик знайшов Довбика перед воротами, голкіпер встиг парирувати. А на 35 хвилині ми пропустили курйозний гол з нічого. Воротар Михайлов вибив під штрафний господарів, Матвієнко зрізкою привіз момент, Тимчик не встиг підстрахувати, Кірілов прошив Бущана. Фантастичний нефарт. Зубков накрутив захисника, обігрався з Довбиком, але захисник встиг заблокувати розстрільний удар.

Соболь відіграв кількох суперників, Маліновський і Довбик вивели Зубкова майже у воротарський, Ярмола не встиг замкнути. Так само перед порожніми воротами тепер уже Довбик. Артем не влучає, звинувачуючи Тимчика у надто сильній передачі. Ярмоленку знову не вистачає міліметрів, аби занести подачу з лівого флангу. Це просто нереально. Зінченко після пасу Зубкова пробиває, Довбик зобов'язаний добити з двох метрів, але Ніколай Михайлов викидає руку й тут. Коли ще в України було 18 ударів за перший тайм проти 3 у суперника?! За ударами у площину 6:1. Класна гра і дикі проблеми з реалізацією.

У перерві дві заміни в гостей. Зокрема, дивовижного капітана Михайлова у воротах замінив 19-річний дебютант Вуцов. Петраков також замінив голкіпера. Різник вийшов замість Бущана. Також з'явилися на полі Яремчук і Степаненко, а Довбик і Сидорчук присіли на лаву запасних. І знову момент за моментом біля болгарських воріт. Цього разу вирішили розрядити чергу дальніх ударів. Стійка після пострілу Зінченка, сейв голкіпера, непогана спроба Яремчука. Останній не замкнув ідеальний простріл з лівого флангу – до воріт метрів 3.

Ярмоленко забив після того, як Степаненко виграв верхову боротьбу, але забрав в офсайд, як і Довбик до перерви. Вуцов парирував ефектний удар Маліновського зі штрафного. Болгари знову створили лише один момент. Той же Кірілов використав ще одну позиційну помилку Тимчика. Матвієнко самовіддано перервав момент, Різник у підкаті розрядив обстановку. Циганков замість Зубкова на 61 хвилині. Чи не краще надати відпочинок Ярмоленку? Маліновський гаратнув з лівої, Вуцов також діє феноменально.

Руслан розрізає захисні лінії, Ярмоленко спокійно забиває, але й тут офсайд. Третій скасований гол, в Андрія здають нерви – відбірна лайка в бік лайнсмена.