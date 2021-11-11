"Створили дуже багато моментів, але забили лише один. Вважаю, що ця гра може дати тільки позитивні емоції – ми добре пресингували, контролювали м'яч, створювали моменти. Є питання лише до реалізації, яка трішки підвела. Треба з позитивним настроєм готуватися до наступної гри.

Україна – Болгарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Степаненко забив прекрасний гол правою ногою. Після матчу питали Тараса, чи забивав він так. Він сказав, що через себе забивав і красивіші голи. Для нього це дуже важливо, адже він давно не забивав за збірну. Вітаю Тараса.

Нічия – не той результат, на який ми розраховували до матчу. Але вважаю, що вболівальники отримали задоволення від гри. Хочу їм подякувати, була хороша атмосфера. Люди прийшли підтримати збірну, хоча було прохолодно. Якби ми хоч 50% моментів реалізували, то могли забити цій команді 5 голів. Дивимося вперед і готуємося до наступної гри.

Петраков підсумував нічию з Болгарією – жахлива реалізація, нова схема і дивне тримання Ярмоленка та Зінченка

Повернення у збірну? Нічого не змінилось, я завжди радий сюди приїжджати. Це честь для кожного футболіста. У нас багато якісних гравців, і для кожного приїзд у збірну – це бонус та мотивація. Ми з Петраковим розмовляли на тему моєї відсутності. Медіа неправильно подали цю інформацію. Насправді там нічого не було, робочі моменти, які потім подавали і продовжували, продовжували обговорювати. Нічого закривати не потрібно, все і так добре. У нас одна ціль – вийти на чемпіонат світу. Це найважливіше, а індивідуальні питання відходять на другий план.

Ми ще подивимося гру боснійців з Фінляндією. У нас дуже багато часу для підготовки, адже Боснія грає 13 листопада. Ми отримаємо більше інформації, але хочу сказати – ми можемо цю команду обіграти, головне вірити в себе. Будемо їхати в Боснію за одним результатом – перемога", – резюмував Маліновський у коментарі каналу "Футбол".

Україна не дотиснула Болгарію в матчі з 3 скасованими голами і фантастичним нефартом – 36 ударів було мало