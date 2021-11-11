Збірні України та Болгарії зустрічаються в Одесі у контрольному поєдинку. Дивіться відео головних моментів матчу на "Футбол 24".

Товариський поєдинок відбувається в Одесі на стадіоні Чорноморець. Це остання домашня гра "синьо-жовтих" у 2021 році. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Болгарія стартував о 19:30.

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Підопічні Петракова володіли величезною перевагою упродовж першого тайму, однак змарнували всі свої моменти. Покарання прийшло на 35-й хвилині. Воротар болгарів виніс м'яч на чужу половину, а Матвієнко запустив свічку у власний карний майданчик – Радослав Кірілов пробив повз Бущана.