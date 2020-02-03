"С ним все очень плохо": как испанские СМИ оценивают Лунина и Зозулю после первой очной битвы в Сегунде

Матч 26 тура Сегунды Овьедо – Альбасете стал первым очным противостоянием Романа Зозули и Андрея Лунина в Испании. Местные журналисты оценили выступление обоих специально для "Футбол 24".

Овьедо заслуженно обыграл Альбасете, который стремительно катится в пропасть. Команда Романа Зозули продолжила ужасную серию без побед до 13-ти поединков. Украинский форвард не отмечается с 10 ноября 2019-го, когда его точный удар принес "механическому сыру" три очка в матче против Кадиса. С этого момента начинается свободное падение прошлогоднего участника плей-офф, который прямо сейчас находится в опасной зоне и уже попрощался с тренером. А вот Андрей Лунин наконец нашел себя на испанских землях. Это был дебютный триумф 20-летнего чемпиона мира с астурийским клубом после зимнего трансфера. Второй вратарь сборной Украины набрал неплохую форму, помог "синим" прервать черную полосу из шести встреч без викторий. "Футбол 24" попросил авторитетных испанских журналистов, Начо Аспаррена (Овьедо) и Уго Пинью (Альбасете), оценить очное противостояние обоих по десятибалльной шкале.

Овьедо – Альбасете: Лунин парировал заработанный Зозулей пенальти и выиграл украинскую битву, наши – среди лучших

Начо Аспаррен (шеф-редактор отдела спорта в La Nueva España и корреспондент AS)

Лунин – 8

Зозуля – 6

"Лунин был одним из лучших на поле. Видимо, он провел наиболее убедительный поединок в составе Овьедо. Андрей сыграл надежно, без ошибок. Отраженный пенальти доказывает, что он находится в хорошей форме. Сейчас – его момент, даже несмотря на очередной пропущенный мяч. Ему банально не повезло, ведь соперник оказался первым на добивании.

Лунин превращается в лидера команды. Он каждый день демонстрирует собственный прогресс и приобретает все больший авторитет в раздевалке. Моя оценка – 8.

Зозуля значительно чаще, чем в предыдущих матчах против Овьедо находился в тени. Мы говорим о форварде, который регулярно создает проблемы. У него не было моментов, но он заработал пенальти.

Оскорбляли ли Романа на Карлос Тартьере? Ничего такого не слышал. Кроме, этого ультрас Овьедо – аполитичные ".

Уго Пинья Иньеста (шеф-редактор отдела спорта в El Digital de Albacete)

Лунин – 7

Зозуля – 4

"Лунин провел хороший поединок, парируя, в частности, пенальти в исполнении Педро. Он всегда выбирал правильные решения, отличился надежностью. Впрочем, пока его рано величать лидером астурийцев. Украинец – сильный вратарь, которому нужно набираться опыта, получать необходимые минуты. Лунин присоединился к Овьедо только несколько недель назад, ему еще предстоит полностью адаптироваться.

Зозуля сыграл плохо. После того, что произошло на Вальекасе (матч был прерван из-за так называемого "нацистского скандала", – прим.ред) Роман не в порядке. Он участвует во всех матчах, но вообще не забивает.

Может ли повлиять на положение Зозули смена тренера? Думаю, что да... к лучшему. Повторюсь, после Вальекаса – с ним все очень плохо. Он не забивает и делает так, что не забивает команда. Отсутствие мячей от Зозули – приговор для Альбасете".

Разговаривал Владимир Лесько

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