Уже несколько месяцев ходят слухи о возможном интересе Аль-Иттихада к тер Штегену. Ранее игроки всегда отрицал эти разговоры. Однако сейчас ему не удалось бы это сделать: Mundo Deportivo, ссылаясь на собственные источники, уверены, что саудовский клуб сделал немецкого вратаря целью номер один во время летнего трансферного окна.

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Сообщается, что спортивный директор Аль-Иттихада Рамон Плейнс взял себе в помощники Франка Карбо, экс-директора Барселоны, который прекрасно знаком не только с самим тер Штенегом, но и с его ситуацией в клубе. Он считает, что грядущим летом у клуба Карима Бензема будут все шансы переманить вратаря к себе.

Контракт тер Штегена с Барселоной рассчитан до лета 2028 года. Ранее он утверждал, что хочет продолжить защищать цвета Барселоны.

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