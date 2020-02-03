"З ним все дуже погано": як іспанські ЗМІ оцінюють Луніна та Зозулю після першої очної битви в Сегунді

Матч 26 туру Сегунди Ов'єдо – Альбасете став першим очним протистоянням Романа Зозулі та Андрія Луніна в Іспанії. Місцеві медійники оцінили виступ обох спеціально для "Футбол 24".

Ов'єдо заслужено обіграв Альбасете, який стрімко котиться у прірву. Команда Романа Зозулі продовжила жахливу серію без перемог до 13-ти поєдинків. Український форвард не відзначається з 10 листопада 2019-го, коли його влучний удар приніс "механічному сиру" три очки у матчі проти Кадіса. Відтоді починається вільне падіння торішнього учасника плей-офф, який прямо зараз перебуває у небезпечній зоні та вже попрощався з тренером. Натомість Андрій Лунін нарешті знайшов себе на іспанських землях. Це був дебютний тріумф 20-річного чемпіона світу з астурійським клубом після зимового трансферу. Другий воротар збірної України набрав непогану форму, допомігши "синім" перервати чорну смугу із шести зустрічей без вікторій. "Футбол 24" попросив авторитетних іспанських журналістів, Начо Аспаррена (Ов'єдо) та Уго Пінью (Альбасете), оцінити очне протистояння обох за десятибальною шкалою.

Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих

Начо Аспаррен (шеф-редактор відділу спорту в La Nueva España і кореспондент AS)

Лунін – 8

Зозуля – 6

"Лунін був одним з найкращих на полі. Мабуть, він провів найбільш переконливий поєдинок у складі Ов'єдо. Андрій відіграв надійно, без помилок. Відбитий пенальті доводить, що він перебуває у хорошій формі. Зараз – його момент, навіть попри черговий пропущений м'яч. Йому банально не пощастило, адже суперник опинився першим на добиванні.

Лунін перетворюється у лідера команди. Він кожного дня демонструє власний прогрес і здобуває щораз більший авторитет у роздягальні. Моя оцінка – 8.

Зозуля значно частіше, ніж в попередніх матчах проти Ов'єдо перебував в тіні. Ми говоримо про форварда, який регулярно створює проблеми. У нього не було моментів, але він заробив пенальті.

Чи ображали Романа на Карлос Тартьєре? Нічого такого не чув. Крім, цього ультрас Ов'єдо – аполітичні".

Уго Пінья Іньєста (шеф-редактор відділу спорту в El Digital de Albacete)

Лунін – 7

Зозуля – 4

"Лунін провів гарний поєдинок, парирувавши, зокрема, пенальті у виконанні Педро. Він завжди обирав правильні рішення, відзначився надійністю. Втім, наразі його рано величати лідером астурійців. Українець – сильний воротар, якому потрібно набиратися досвіду, отримувати необхідні хвилини. Лунін приєднався до Ов'єдо лише декілька тижнів тому, йому ще належить повністю адаптуватися.

Натомість Зозуля зіграв погано. Після того, що сталося на Вальєкасі (матч було перервано через так званий "нацистський скандал", – прим.ред) Роман не в порядку. Він бере участь у всіх матчах, але взагалі не забиває.

Чи може вплинути на становище Зозулі зміна тренера? Гадаю, що так... на краще. Повторюсь, після Вальєкаса – з ним все дуже погано. Він не забиває і робить так, що не забиває команда. Відсутність м'ячів від Зозулі – вирок для Альбасете".

Розмовляв Володимир Лесько

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