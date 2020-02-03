Альбасете уволил тренера – для наставника Зозули фатальной стала встреча с командой Лунина

Затяжная серия неудач и катастрофическое положение команды в турнирной таблице заставили руководство Альбасете отправить в отставку главного тренера Луиса Мигеля Рамиса.

Поражение в матче 26 тура Сегунды против Овьедо (1:3) стало фатальным для 49-летнего специалиста. О его увольнении сообщил официальный сайт Альбасете.

Отраженный пенальти Лунина от команды Зозули в видеообзоре матча Овьедо – Альбасете – 3:1

Рамис возглавил команду в июне 2018 года. Перед ним была поставлена ​​задача вывести Альбасете в Ла Лигу, но с первой попытки этого сделать не удалось – "механический сыр" занял 4 место в прошлом розыгрыше Сегунды и уступил Мальорке в матчах плей-офф.

В этом сезоне результаты Альбасете значительно ухудшились. Команда после 26 туров находится в зоне вылета, набрав 28 очков. Последний раз команда под руководством Рамиса праздновала победу в Сегунде еще в середине ноября.

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