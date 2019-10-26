Зозуля на последних секундах вырвал победу для своей команды – видеообзор матча Альбасете – Кадис

Роман Зозуля стал героем матча Альбасете – Кадис, сумев уже в добавленное время одержать столь желанную для своего клуба победу.

Испания, Сегунда 2019/20, 13 тур

Альбасете – Кадис – 1:0

Гол: Зозуля, 90+3

Лидер Сегунды Кадис, который в чемпионате выглядит более чем убедительно, оторвавшись от ближайшего преследователя на 11 очков, ехал в гости к Альбасете за победой. Однако команда нашего украинца продемонстрировала качественный футбол и хорошо сыграла в защите.

Зозуля голом принес Альбасете сенсационную победу над лидером Сегунды – команда украинца вырвалась на второе место

Все шло к логичной ничьей, пока свое веское слово не сказал Роман Зозуля. На третьей добавленной минуте нападающий Альбасете замкнул головой подачу Педро Санчеса с правого фланга, чем заставил неистовствовать трибуны.

Эта неожиданная победа подняла Альбасете на второе место и принесла 22 очка, Кадис продолжает лидировать с 31 пунктом в активе.