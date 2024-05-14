Барселона обыграла Реал Сосьедад в (2:0) в 35 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Кулес" должны были побеждать, чтобы обойти Жирону в турнирной таблице и занять второе место. Барселона первый гол в ворота Реал Сосьедада забила в конце первого тайма. После красивой атаки отличиться удалось Ламину Ямалу.

Барселона обыграла Реал Сосьедад и опередила Жирону в борьбе за серебро

Во втором тайме "блаугранас" продолжили давить на соперника. Но длительное время забить команда Хави не могла. Лишь в компенсированное время Рафинья удачно реализовал пенальти. Барселона впервые с сезона 2006/07 в обоих матчах с Реал Сосьедадом сохранила свои ворота "сухими" в Ла Лиге.

"Кулес" находятся на второй строчке с 76 очками. Жирона отстает на один пункт. Реал Сосьедад остался на седьмом месте с 54 баллами.