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"С нашего города мертвых вывозят грузовиками": итальянский клуб грозит сняться с Серии А и атакует УЕФА

13:39 18 Читати українською
"С нашего города мертвых вывозят грузовиками": итальянский клуб грозит сняться с Серии А и атакует УЕФА
Челлино на презентации Балотелли

Президент Брешии Массимо Челлино объявил войну Федерации футбола Италии, которая рассматривает возможность возобновления Серии А в ближайшие месяцы.

"Соревнования нельзя возвращать по многим причинам. В частности, есть два момента: уважение к здоровью и спасение футбольной системы. Мы не только потеряем нынешний сезон, но и испортим следующий, который должен быть фундаментальным", – заявил Челлино в интервью La Gazzetta dello Sport.

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"В Брешии грузовиками вывозят мертвых из города. Мы находимся в центре эпидемии", – говорит Челлино, пытаясь опровергнуть любые подозрения СМИ относительно своей категорической позиции, ведь окончательная остановка первенства предусматривала бы сохранение прописки для "ласточек" (последние в таблице – прим .ред). – Если они заставят нас играть, я готов снять команду и проигрывать все матчи априори, из уважения к жителям Брешии и их близких, которые умерли.

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Мне безразлично на понижение в классе, до сих пор – мы заслуживали на вылет, я готов нести ответственность. Чтобы завершить сезон в июне, придется рисковать людьми, менять национальные и международные правила, разбираться с контрактами, выплатами, предсезонкой", – отметил президент.

Челлино также жестко обратился к УЕФА: "Они высокомерны и безответственные, они думают только о трофеях и экономических интересах. Если вы хотите сделать что-то полезное, отправьте баллоны с кислородом и респираторы. Мы это оценим".

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