Президент федерации футбола Италии назвал конкретную дату возобновления Серии А

Президент федерации футбола Италии Гарбиреле Гравина верит, что возобновить чемпионат удастся до конца весны.

"Дата возобновления Серии А? 20 мая. Мы хотим снова начать играть 20 мая, а завершить чемпионат в июле. Но пока это гипотеза.

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Мы хотим, чтобы все было именно так, чтобы нам не пришлось вносить коррективы в календарь следующего сезона", – цитирует Гравину La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 1 апреля состоялось видеозаседание УЕФА, где союз рекомендовал 55 национальным ассоциациям обязательно завершить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

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