"Ніхто не був готовий до цього пекла": Манчіні – про смерть друга, труни в Бергамо, збірну Італії та Євро-2020

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport про життя в умовах коронавірусу. "Футбол 24" вибрав найцікавіше.

Планів утікати з Італії в Манчіні немає

Італія найбільше серед європейських країн постраждала від пандемії. Поки футбольну спільноту цікавить доля недограного сезону в Серії А, звичайні італійці адаптуються до життя в умовах поширення коронавірусу. Мережу підривають відео, де жителі Апеннін виходять на балкони, співають там пісні, грають на музичних інструментах тощо. Манчіні вважає це проявом незламності духу своїх співвітчизників.

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"Це справжнісінька Італія. Вона показує нас. Ми докладаємо всіх зусиль, підтримуємо один одного, допомагаємо і демонструємо всю нашу людяність. Ці люди після такого великого болю і страху заслуговують на радість і шанс розпочати заново.

Я перебуваю вдома протягом двох тижнів. У Римі також двоє моїх дітей. Третій, Філіппо, – в Маямі. Там він теж починає почувати себе в надзвичайній ситуації. Але хлопчики сильні, вони захищені. Я більше турбуюся за батьків, нехай вони і почуваються добре. Дзвонила сестра і сказала, що друг дитинства помер від коронавірусу. Він грав зі мною у футбол, коли ми були хлопчаками. Він працював у благодійній організації.

Відео колони військових, які вивозять труни з Бергамо, стало немов ударом по обличчю. Ніхто не був готовий до цього пекла. Думка про те, що люди вмирають через те, що їм не вистачає ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, абсурдна, абсолютно ненормальна. Наші лікарі роблять героїчну роботу, я вірю в них. Ось чому я навіть не розглядаю можливість покинути Італію. Я хочу бути поруч з тими, хто опинився в складній ситуації. Я говорю це як простий громадянин, а не тому, що я тренер національної команди і представляю Італію".

Радості від перенесення Євро немає

Першочергово Євро-2020 мав стартувати 12 червня в Римі, а Італія мала зіграти у матчі-відкритті. УЄФА вже офіційно переніс форум на наступний рік. Побутує думка, що ця ситуація піде на користь "Скуадрі адзуррі". Адже до літа 2021-го року встигнуть відновитися гравці, які мали б пропустити Євро-2020 через травми. Проте Манчіні не поділяє таких настроїв.

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"Ми всі програли, давайте почнемо з цього. Очевидно, що відновлення гравця з такими унікальними характеристиками, як у Дзаньйоло, важливе, і що багато наших молодих хлопців через рік будуть більш досвідченими. Ми плануємо добряче повеселитися.

Ми напевно будемо трохи заржавілими, але нам просто потрібно змастити ланцюг і крутити педалі, як іраніше... За останні кілька тижнів я дзвонив деяким гравцям, особливо травмованим і тим, хто мав сумніви. Я працював над товариськими матчами з Англією та Німеччиною, і почав розробляти чемпіонат Європи. Все було скасоване. Зізнаюся, я відчув удар розчарування. Я зупинився.

Міжнародні матчі на високому рівні змушують вас рости швидше. Берарді з його даними, вже повинен бути зіркою. Але він молодий, йому 25 років, він ще може прогресувати. Якщо комусь не вдасться повторити нинішній сезон, я обов'язково його врахую. Через рік я очікую на Євро найвищого рівня, найвищої якості. Ми постараємося виграти цей чудовий турнір".

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Відновлення поточного сезону досі реальне

Пандемія внесла корективи в життя Манчіні, як і решти людей. Наставник збірної Італії вірить, що вірус невдовзі вдасться приборкати, і футбол повернеться на стадіони. Більше того, Роберто впевнений, що поточний сезон Серії А таки дограють.

"Як і багато інших. Я займаюся спортом на терасі кожного дня. Читаю, дивлюся новини. Після обіду години стають трохи довшими. Я завжди налаштований позитивно. Думаю, що в травні чемпіонат відновитися, і я зможу зустрітися з усіма своїми гравцями на стадіонах і об'єднати нашу збірну. Після того, що сталося, у гравців не повинно виникнути думки грати в напівсили. Повинно бути максимальне бажання грати, ентузіазм компенсує втому.

Зараз немає сенсу приймати рішення щодо питання контрактів. Давай почекаємо. Я вже сказав, що чемпіонат розпочнеться знову і буде завершений. Я в цьому впевнений. Потім, якщо всі ігри будуть зіграні, проблема буде мати меншу вагу. Гравці як і раніше відчувають відповідальність правильно реагувати на будь-які потреби. Після того, через що ми проходимо, почути гімн на футбольному стадіоні буде дуже сильною емоцією.

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