Итальянские клубы могут исчезнуть – Филиппо Индзаги пугает своим прогнозом

Легенда Милана Филиппо Индзаги уверен, что отказ от продолжения нынешнего сезона может иметь фатальные последствия для итальянского футбола.

"Сейчас говорить о футболе сложно. Мы все сделали главным приоритетом наше здоровье.

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Но мы должны доиграть этот сезон, любое другое решение пойдет во вред. Иначе мы будем судиться, некоторые клубы исчезнут, а футбол рискует потерять два года, а не два месяца", – цитирует Индзаги Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день в Италии зафиксировано около 100 тысяч случаев заражения коронавируса, 10 тысяч из которых летальные. Все спортивные соревнования в стране приостановлены на неопределенный срок.

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