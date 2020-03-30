toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Итальянские клубы могут исчезнуть – Филиппо Индзаги пугает своим прогнозом

17:36 138 Читати українською
Итальянские клубы могут исчезнуть – Филиппо Индзаги пугает своим прогнозом
Филиппо Индзаги / Фото ФК Милан

Легенда Милана Филиппо Индзаги уверен, что отказ от продолжения нынешнего сезона может иметь фатальные последствия для итальянского футбола.

"Сейчас говорить о футболе сложно. Мы все сделали главным приоритетом наше здоровье.

Годин обвинил правительство Италии в ужасных последствиях коронавируса

Но мы должны доиграть этот сезон, любое другое решение пойдет во вред. Иначе мы будем судиться, некоторые клубы исчезнут, а футбол рискует потерять два года, а не два месяца", – цитирует Индзаги Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день в Италии зафиксировано около 100 тысяч случаев заражения коронавируса, 10 тысяч из которых летальные. Все спортивные соревнования в стране приостановлены на неопределенный срок.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

blog_ava
Месси и Роналду могли выступать в одном клубе – все сорвал звонок Пересу
11:46
376
Теги
коронавирус Италия Серия А Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
4
час
:
35
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук