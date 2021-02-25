Лига Европы, матчи 1/16 финала

Арсенал – Бенфика – 3:2 (1:1)

Голы: Обамеянг, 21, 87, Тирни, 67 – Гонсалвеш, 43, Силва, 61

Аякс – Лилль – 2:1 (2:1)

Голы: Классен, 15, Нерес, 89 – Язиджи, 77

Вильярреал – Зальцбург – 2:1 (2:0)

Голы: Морено, 40, 89 (пен) – Бериша, 17

Едва ли не самая большая интрига была в паре Арсенал – Бенфика. Первое противостояние команд завершилось ничьей 1:1. Счет во второй встрече открыл Обамеянг, но через несколько мгновений до перерыва Гонсалвеш поразил "канониров" шедевральным ударом со штрафного, испортив юбилей Лено. После перерыва Силва реализовал выход один на один, но Тирни чуть ли не сразу отыграл разницу. Арсенал начал долговременное нашествие на ворота "орлов", которое завершилась вторым голом Обамеянга! 4:3 по сумме двух матчей – подопечные Артеты эпически выбивают Бенфику.

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Аякс минимально переиграл Лилль в первом матче, а потому ситуация была достаточно напряженной. Уже в дебюте встречи нидерландский гранд сделал серьезную заявку на проход дальше, поразив ворота французов после розыгрыша штрафного. Лиллю удалось отыграть один мяч лишь на 77 минуте – Язиджи уверенно реализовал пенальти. Но Аякс отличился во второй раз. 4:2 по сумме двух матчей в пользу голландцев, которые проходят в следующий раунд плей-офф ЛЕ.

А вот перед Зальцбургом стояла сложная задача. Для прохода дальше австрийцы должны были переигрывать Вильярреал после поражения 0:2. Джесси Марш, наставник команды, похоже, настроил своих подопечных – те на 17 минуте "обокрали" оборону испанцев и сократили отставание. Правда, огорчил "быков" Морено еще до перерыва, завершив красивую контратаку. Уже на последних минутах матча тот же Морено реализовал пенальти, похоронив шансы австрийцев. 4:1 – Вильярреал оставил Зальцбург за бортом второго по престижности турнира Европы.

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