"С каждым матчем все больше седины в моих волосах": мать Степаненко – о голе своего сына в ворота Бенфики

Эксклюзивный комментарий для "Футбол 24" от матери хавбека "горняков" – одного из главных героев матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер (3:3).

"Я кричала от счастья, – признается Наталья Владимировна в разговоре с Футбол 24. – Моя подруга, которая живет на расстоянии трех километров, написала мне: "Я слышала, как ты кричала" (Смеется). Представляете? Вот такие у меня были эмоции. Знаете, я смотрю каждый матч, в котором играет мой сын – и за Шахтер, и за сборную Украины. И, как говорится, с каждым матчем все больше седины в моих волосах.

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Если Тарас в Украине, мы обязательно созваниваемся после матчей. Поздравляю его или критикую. Если за рубежом – списываемся. Связь есть постоянно. Сын даже сам мне сообщает: полетел, прилетел, мы в аэропорту и тому подобное. Так же и вчера. Эмоции переполняли – сразу после игры я его поздравила".

В рамках рубрики "Свои" ожидайте большого интервью с матерью Тараса Степаненко на Футбол 24 уже в ближайшее время.

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