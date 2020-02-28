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БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

"С каждым матчем все больше седины в моих волосах": мать Степаненко – о голе своего сына в ворота Бенфики

13:40 87 Читати українською
"С каждым матчем все больше седины в моих волосах": мать Степаненко – о голе своего сына в ворота Бенфики
Тарас Степаненко в объятиях партнеров / Фото ФК Шахтер

Эксклюзивный комментарий для "Футбол 24" от матери хавбека "горняков" – одного из главных героев матча 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер (3:3).

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Я кричала от счастья, – признается Наталья Владимировна в разговоре с Футбол 24. – Моя подруга, которая живет на расстоянии трех километров, написала мне: "Я слышала, как ты кричала" (Смеется). Представляете? Вот такие у меня были эмоции. Знаете, я смотрю каждый матч, в котором играет мой сын – и за Шахтер, и за сборную Украины. И, как говорится, с каждым матчем все больше седины в моих волосах.

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Если Тарас в Украине, мы обязательно созваниваемся после матчей. Поздравляю его или критикую. Если за рубежом – списываемся. Связь есть постоянно. Сын даже сам мне сообщает: полетел, прилетел, мы в аэропорту и тому подобное. Так же и вчера. Эмоции переполняли – сразу после игры я его поздравила".

В рамках рубрики "Свои" ожидайте большого интервью с матерью Тараса Степаненко на Футбол 24 уже в ближайшее время.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Лига Европы Бенфика - Шахтер Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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