"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фінал

"Футбол 24" обговорює матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка – Шахтар (3:3) із колишнім наставником Металіста, Дніпра та збірної України.

– Мироне Богдановичу, як ви пережили вчорашню валідольну гру?

– Насамперед хочу привітати Шахтар із виходом у наступний раунд. Дійсно, гра складалася не на нашу користь. Але у другій половині другого тайму команда показала хороший футбол і могла забити ще більше.

Бенфіка – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар добре готовий фізично – і це далося взнаки. Плюс – Каштру вгадав, давши можливість основним гравцям відпочити в матчі проти Десни.

– Третій гол Бенфіки на старті другого тайму не похитнув вашої впевненості у загальному успіху?

– Звичайно, такі голи… Дуже легко "гірники" дозволяють суперникам забивати. То далеко не перший випадок, ще при Фонсеці дуже легко забивали Шахтарю. Це зараз основна проблема команди. Якщо тренеру вдасться її вирішити, то Шахтар зможе поборотися навіть за кубок Ліги Європи.

– Далеко не найкращий матч у виконанні чотирьох гравців основного складу збірної України – Пятова, Матвієнка, Кривцова та Марлоса…

– Я згідний. Знаєте, то вже не перша така гра. Проблема тягнеться кілька років. З такою атакою Шахтар, напевно, міг би дійти мінімум до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, але от захист…

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Я неодноразово казав і продовжую казати: це добре, що вони купують футболістів у середину поля, але настав час подбати про зміцнення оборони. Її проблеми вже видно неозброєним оком, для цього не потрібно бути спеціалістом.

– У чинній єврокубковій кампанії Шахтар здобув лише дві перемоги, але при цьому дістався 1/8 фіналу Ліги Європи. Парадокс?

– Основну причину я вже назвав. Можна замахнутися й на більше, тому що в атаці команда грає дуже яскраво. Я вчора дивився огляд всіх матчів Ліги Європи, тож скажу, що Шахтар в атаці виглядає найцікавіше. Єдина проблема – командна гра в обороні.

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У чемпіонаті для Шахтаря – все зрозуміло. Натомість в інших учасників 1/8 фіналу є багато невирішених завдань у своїх лігах, а на два фронти не так просто грати. Тож "гірники" можуть повністю націлитися на успіх у Лізі Європи, чого їм і бажаю.

– Чекаємо жеребкування. Кого б вам хотілося у суперники, а хто – найбільш небажаний?

– Бажаний – Рома (Усміхається). Ну, це жарт. Спрогнозувати важко, а грати потрібно з будь-яким суперником. Налаштовуватися на нього так, як вчора на Бенфіку після третього пропущеного голу.

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