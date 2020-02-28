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БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ГЕНТ - РОМА

"З кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі": мати Степаненка – про гол свого сина у ворота Бенфіки

13:40 458 Читать на русском
"З кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі": мати Степаненка – про гол свого сина у ворота Бенфіки
Тарас Степаненко в обіймах партнерів / Фото ФК Шахтар

Ексклюзивний коментар для "Футбол 24" від матері хавбека "гірників" – одного з головних героїв матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка – Шахтар (3:3).

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

"Я кричала від щастя! – зізнається Наталія Володимирівна у розмові з Футбол 24. – Моя подруга, яка живе на відстані трьох кілометрів, написала мені: "Я чула, як ти кричала" (Сміється). Уявляєте? Ось такі у мене були емоції. Знаєте, я дивлюся кожен матч, у якому грає мій син – і за Шахтар, і за збірну України. І, як то кажуть, з кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі.

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Якщо Тарас в Україні, ми обов’язково зідзвонюємося після матчів. Вітаю його, або критикую. Якщо за кордоном – списуємося. Зв’язок є постійно. Син навіть сам мене повідомляє: полетів, прилетів, ми в аеропорту тощо. Так само і вчора. Емоції переповнювали – одразу після гри я його привітала".

У рамках рубрики "Свої" очікуйте великого інтерв’ю із матір’ю Тараса Степаненка на Футбол 24 вже незабаром.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Ліга Європи Головне Бенфіка - Шахтар Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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