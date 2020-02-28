"З кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі": мати Степаненка – про гол свого сина у ворота Бенфіки

Ексклюзивний коментар для "Футбол 24" від матері хавбека "гірників" – одного з головних героїв матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіка – Шахтар (3:3).

"Я кричала від щастя! – зізнається Наталія Володимирівна у розмові з Футбол 24. – Моя подруга, яка живе на відстані трьох кілометрів, написала мені: "Я чула, як ти кричала" (Сміється). Уявляєте? Ось такі у мене були емоції. Знаєте, я дивлюся кожен матч, у якому грає мій син – і за Шахтар, і за збірну України. І, як то кажуть, з кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі.

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Якщо Тарас в Україні, ми обов’язково зідзвонюємося після матчів. Вітаю його, або критикую. Якщо за кордоном – списуємося. Зв’язок є постійно. Син навіть сам мене повідомляє: полетів, прилетів, ми в аеропорту тощо. Так само і вчора. Емоції переповнювали – одразу після гри я його привітала".

У рамках рубрики "Свої" очікуйте великого інтерв’ю із матір’ю Тараса Степаненка на Футбол 24 вже незабаром.

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