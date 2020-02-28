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БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

Степаненко: Давно не забивал со стандартов, и с Тайсоном у нас все нормально

01:50 12 Читати українською
Степаненко: Давно не забивал со стандартов, и с Тайсоном у нас все нормально
Степаненко против лиссабонцев / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко рад, что забил переломный гол в матче с Бенфикой, но не считает, что это был его лучший матч в последнее время.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

"Коваленко такой мобильный игрок, подвижный, борется. Маркос Антонио немного растерялся. Он все-таки больше игрок для владения мячом, когда короткий пас, нужно обыграться. И он молодой парень, ему было нелегко в такой игре. Но потом он разыгрался.

Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

Переломный гол? Я понимал, что нам был нужен этот гол. Очень рад, что так получилось. Давно не забивал со стандартов. И то, что мы наиграли на тренировках, получилось.

Определенные трения с Тайсоном? Да нет, все нормально. В любой команде иногда бывают конфликты, но у нас все нормально.

Финт Зидана? Я сначала немного неудобно принял мяч, а потом уже подумал, что терять нечего (улыбнулся).

Я был лидером команды? Ну за 10 лет можно же хотя бы раз помочь команде (засмеялся). Я не скажу, что это был прямо мой лучший матч за последнее время. Дело ведь не только в забитом голе. Я несколько иначе оцениваю свои действия. Был хороший матч, точнее второй тайм. Но думаю, были лучше матчи.

Наши камбэки? Португальская школа, у нас сейчас португальские тренеры, люди играют в футбол, никто не закрывается. Бенфика сделала счет 3:1 и они все равно нас прессинговали. Не было такого, что встали сзади и стоят. Поэтому и болельщики ходят, заполненные стадионы. Понятно, что мы не хотим пропускать так много. Приходится потом нервничать. Но красивый футбол, атакующий, с забитыми голами – это круто, я считаю.

Встретиться дальше с Фонсекой или с Фредом? Я думаю, что больше даже с Паулу. Поскольку у Ромы сейчас не очень хороший период и нам это на руку (улыбнулся)", – сказал он журналистам после матча в Лиссабоне.

Шахтер завоевал сумасшедшую ничью на поле Бенфики и пробился в 1/8 Лиги Европы

Источник: Футбол 24
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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Лига Европы Бенфика - Шахтер
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