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Рыбка: Приятно работать с такими игроками, как Эссьен

20:28 92 Читати українською
Рыбка: Приятно работать с такими игроками, как Эссьен
Александр Рыбка / ФК Сабаил

Украинский вратарь Сабаила Александр Рыбка поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Азербайджана.

"Эссьен – профессионал с большой буквы. Видно, что у него есть класс. Приятно работать с такими игроками. Надеюсь, он поможет нам в будущем.

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Я вижу, что в чемпионате Азербайджана все развивается. Много хороших стадионов. Я не жалею о своем переезде. Кроме Нефтчи и Карабаха, все команды одного уровня.

У меня будет разговор с руководством клуба, тогда уже договоримся. Я не против остаться. Надеюсь, они согласятся на увеличение зарплаты", – сказал Рыбка в комментарии Azerisport.

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Отметим, что в текущем сезоне Рыбка провел в составе Сабаила 8 матчей, присоединившись к команде зимой.

Теги
Мир Сабаил Сабаил Александр Рыбка Александр Рыбка Майкл Эссьен Майкл Эссьен Азербайджан
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