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Рыбка: Фанаты Нефтчи плевали в меня

15:36 67 Читати українською
Рыбка: Фанаты Нефтчи плевали в меня
Александр Рыбка / Фото: соцсети

Голкипер Сабаила Александр Рыбка прокомментировал победу над одним из лидеров чемпионата Азербайджана Нефтчи.

"Все начинается со счета 0:0. Все может случиться. В Украине я играл за маленькую команду, которая дважды побеждала Шахтер, а с Динамо один раз сыграли вничью, а другой – победили. Маленькие команды развиваются и становятся лучше. Подобные очки для нас очень ценны.

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Фанаты Нефтчи плевали в меня, но я не имею никаких проблем с ними.

Мне не понадобилось много времени для адаптации. Может быть, это связано с опытом. Чемпионат сам хорош. Признаю, что до приезда сюда не смотрел ваш чемпионат. Но я рад, что здесь", – сказал Рыбка в комментарии порталу Azerisport.

Сабаил сейчас находится на 3 месте в чемпионате, а Нефтчи борется за чемпионство с Карабахом.

Теги
Мир Александр Рыбка Александр Рыбка Нефтчи Нефтчи Сабаил Сабаил
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