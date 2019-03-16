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Эссьен официально стал игроком Сабаила – зимой туда перешел Рыбка

15:15 38 Читати українською
Эссьен официально стал игроком Сабаила – зимой туда перешел Рыбка
Майкл Эссьен / Фото ФК Сабаил

Легендарный полузащитник Челси Эссьен отныне будет защищать цвета Сабаила.

Эссьен подписал контракт с азербайджанским Сабаилом, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт ганца с новым клубом рассчитан на 1,5 года. Также Майкл параллельно будет работать в тренерском штабе Сабаила U-19. Последним местом работы Эссьена был индонезийский Персиб.

Стоит отметить, в январе к лагерю азербайджанского клуба присоединился экс-вратарь Динамо и Шахтера Александр Рыбка.

После 21-го тура чемпионата Азербайджана Сабаил занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от лидерской позиции на 14 пунктов.

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Мир Александр Рыбка Александр Рыбка Майкл Эссьен Майкл Эссьен Азербайджан Сабаил Сабаил Украинцы за рубежом
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