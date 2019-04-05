Рибка: Приємно працювати з такими гравцями, як Есьєн

Український воротар Сабаїла Олександр Рибка поділився враженнями від виступів в чемпіонаті Азербайджану.

"Есьєн – професіонал з великої літери. Видно, що у нього є клас. Приємно працювати з такими гравцями. Сподіваюся, він допоможе нам в майбутньому.

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Я бачу, що в чемпіонаті Азербайджану все розвивається. Багато хороших стадіонів. Я не шкодую про свій переїзд. Крім Нефтчі і Карабаху, всі команди одного рівня.

У мене буде розмова з керівництвом клубу, тоді вже домовимося. Я не проти залишитися. Сподіваюся, вони погодяться на збільшення зарплати", – сказав Рибка в коментарі Azerisport.

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Зазначимо, що у поточному сезоні Рибка провів у складі Сабаїла 8 матчів, приєднавшись до команди взимку.