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Рибка: Приємно працювати з такими гравцями, як Есьєн

20:26 250 Читать на русском
Рибка: Приємно працювати з такими гравцями, як Есьєн
Олександр Рибка / ФК Сабаїл

Український воротар Сабаїла Олександр Рибка поділився враженнями від виступів в чемпіонаті Азербайджану.

"Есьєн – професіонал з великої літери. Видно, що у нього є клас. Приємно працювати з такими гравцями. Сподіваюся, він допоможе нам в майбутньому.

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Я бачу, що в чемпіонаті Азербайджану все розвивається. Багато хороших стадіонів. Я не шкодую про свій переїзд. Крім Нефтчі і Карабаху, всі команди одного рівня.

У мене буде розмова з керівництвом клубу, тоді вже домовимося. Я не проти залишитися. Сподіваюся, вони погодяться на збільшення зарплати", – сказав Рибка в коментарі Azerisport.

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Зазначимо, що у поточному сезоні Рибка провів у складі Сабаїла 8 матчів, приєднавшись до команди взимку.

Теги
Світ Сабаїл Сабаїл Олександр Рибка Олександр Рибка Майкл Есьєн Майкл Есьєн Азербайджан
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