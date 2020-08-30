Как сообщалось ранее, украинский вратарь Александр Рыбка был близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Латвии. Вчера, 29 августа, наш легионер дебютировал в составе своего нового клуба – Лиепая – в матче с командой Тукумс 2000.

Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в любительском клубе

33-летний голкипер вышел в стартовом составе, а его команда разгромила соперника 5:0.

Интересно, что дебют украинца стал фартовым для Лиепая – подопечные Дмитрия Молоша не могли победить в последних 8 матчах. Триумф позволил команде Рыбки набрать 17 очков и подняться сразу на 6 строчку турнирной таблицы чемпионата Латвии.

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