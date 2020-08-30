Як повідомлялось раніше, український воротар Олександр Рибка був близький до того, аби продовжити свою кар'єру у чемпіонаті Латвії. Вчора, 29 серпня, наш легіонер дебютував у складі свого нового клубу – Лієпая – у матчі з командою Тукумс 2000.

Екс-захисник збірної України продовжить кар'єру в аматорському клубі

33-річний голкіпер вийшов у стартовому складі, а його команда розгромила суперника 5:0.

Цікаво, що дебют українця став фартовим для Лієпая – підопічні Дмитра Молоша не могли перемогти в останніх 8 матчах. Звитяга дозволила команді Рибки набрати 17 очок і піднятись одразу на 6 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Латвії.

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