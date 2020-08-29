Известный украинский вратарь Александр Рыбка продолжит карьеру в Лиепае, сообщает издание Footboom.

Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в любительском клубе

Напомним, недавно 33-летний кипер покинул азербайджанский Сабаил, за который сыграл 11 матчей – украинец пропустил 14 голов и четыре раза оставлял свои ворота сухими. Как следствие, наш легионер перейдет в латвийский клуб на правах свободного агента.

К слову, Рыбка имеет опыт выступлений за обоих украинских грандов. Воспитанник Динамо защищал цвета Шахтера с 2011 по 2012 годы, но потом все же вернулся в родную команду. Кроме вышеназванных клубов играл также за Оболонь и турецкие Карабюкспор и Афьет Афьюнспор.

Лиепая после 15 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Латвии восьмую строчку, набрав 14 очков.

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