Известный украинский футболист Андрей Пилявский будет выступать на любительском уровне, сообщает издание Footboom.

Федецкий нашел себе новую команду

31-летний защитник стал игроком Нивы из Бузовой, которая выступает в чемпионате Киево-Святошинского района и готовится к старту в Кубке Украины среди любителей. Дебютировать за свою команду Пилявский сможет уже 30 августа в матче 9-го тура против команды София (Софиевская Борщаговка).

К слову, в Ниве уже есть футболист с опытом выступлений в украинской Премьер-лиге – вратарь Серий Ситало в свое время успел поиграть в киевском Арсенале и ковалёвском Колосе.

Напомним, Пилявский – воспитанник академии донецкого Шахтера. Профессиональную карьеру начал в броварском Нафкоме, откуда перешел в винницкую Ниву. После заграничного вояжа в Израиль (Маккаби и Бейтар) в 2014 году вернулся в УПЛ и сыграл один сезон в Заре. Перейдя в Рубин, защитник возвращался в аренду в Ворсклу и Зарю, которую покинул в 2017-м. В ноября 2014 года дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Литвы (0:0).

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