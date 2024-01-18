"Сейчас все мои мысли, усилия и фокус сконцентрированы на выполнении задач, которые поставлены перед нами (СК Днепр-1, – прим.) в этом сезоне.

"В случае перехода Русола в Карпаты его место займет Срна": в СК Днепр-1 прокомментировали слухи об уходе легенды

Мы достаточно хорошо провели осеннюю часть чемпионата, за что я безмерно благодарен тренерскому составу, футболистам и персоналу команды.

Но эпилог всегда интереснее, чем пролог. В спорте, как и в жизни, очень важно удачно закончить дело, которое ты начал. Поэтому нам как команде еще нужно вместе плодотворно поработать, что мы и планируем делать в весенней части чемпионата", – сказал Русол в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, 41-летний менеджер – легенда Днепра, за который провел более 200 матчей. После завершения карьеры работал исполнительным директором команды (с февраля 2012-го по январь 2017 года). В январе 2019-го получил аналогичную должность в СК Днепр-1. Недавно Андрея связывали с Полесьем, но директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирцев Александр Денисов развеял эти слухи. Впоследствии его отправляли в Карпаты, но наставник "львов" Мирон Маркевич также опроверг эту информацию.

Денисов жестко потроллил директора СК Днепр-1 после скандала с "переходом" Русола в Полесье