Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол розповів про свої плани на фоні неймовірних інсайдів щодо своєї персони.

"Наразі всі мої думки, зусилля та фокус сконцентровані на виконанні завдань, які поставлені перед нами (СК Дніпро-1, – прим.) цього сезону.

"У разі переходу Русола в Карпати його місце посяде Срна": в СК Дніпро-1 прокоментували чутки про відхід легенди

Ми досить гарно провели осінню частину чемпіонату, за що я непомірно вдячний тренерському складу, футболістам та персоналу команди.

Але епілог завжди цікавіший, ніж пролог. В спорті, як і в житті, дуже важливо вдало закінчити справу, яку ти розпочав. Тому нам як команді ще потрібно разом плідно попрацювати, що ми і плануємо робити у весняній частині чемпіонату", – сказав Русол у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 41-річний менеджер – легенда Дніпра, за який провів більше 200 матчів. Після завершення кар'єри працював виконавчим директором команди (з лютого 2012-го по січень 2017 року). У січні 2019-го отримав аналогічну посаду в СК Дніпро-1. Нещодавно Андрія пов'язували із Поліссям, але директор з медіа, маркетингу і спонсорства житомирців Олександр Денисов розвіяв ці чутки. Згодом його відправляли в Карпати, але наставник "левів" Мирон Маркевич також заперечив цю інформацію.

Денисов жорстко потролив директора СК Дніпро-1 після скандалу з "переходом" Русола в Полісся