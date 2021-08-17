"Будут ли санкции со стороны клуба в адрес Пихалёнка из-за нецензурных высказываний в адрес Монзуль? Да, конечно. Команда собралась после матча, и мы сказали ему, что он будет наказан, в том числе и финансово. Он сразу же сказал, что все принимает и что должен.

"Если за каждый мат и эмоции давать красные, то будут удалять по 4-5 человек": Пихаленок возмущен суровостью Монзуль

А я хотел бы от имени нашего клуба извиниться перед Екатериной Владимировной за то, что мы своими чрезмерными эмоциями и определенным негативом в ее сторону предоставили много проблем в матче. Нам, конечно, нужно уходить от таких состояний и не поддаваться так сильно эмоциям на поле.

Пихалёнок? Все знакомые с ним люди могут подтвердить мнение, что он очень скромный, интеллигентный и воспитанный парень. И поэтому нас вдвойне удивила эта ситуация и всплеск его эмоций. Здесь очень важно сделать выводы на будущее. Кроме того, надеюсь, руководство УАФ позволит организацию звонка до Монзуль от Пихалёнка, чтобы он лично извинился перед ней. Потому что он полностью признает, что был не прав в этом моменте", – поделился Русол в комментарии Tribuna.

Напомним, Екатерина Монзуль в течение нескольких секунд наказала хавбека СК Днепр-1 двумя желтыми за слишком эмоциональные споры.

Десна в сумасшедшем матче с двумя удалениями дожала СК Днепр-1 и возглавила турнирную таблицу УПЛ