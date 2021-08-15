Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленок не согласен со своим удалением в матче 4 тура УПЛ против Десны (1:2).

"В первом тайме у нас ничего не получалось, плохо играли. Во втором тайме вышли, начали вроде хорошо, создавали моменты.

Десна – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

А потом одно удаление, второе... Да, возможно, я в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные, то будут удалять по 4-5 человек у обеих команд. Футбол – это эмоции", – сказал Пихаленок в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Екатерина Монзуль в течение нескольких секунд наказала хавбека СК Днепр-1 двумя желтыми за слишком эмоциональные споры.

Десна в сумасшедшем матче с двумя удалениями дожала СК Днепр-1 и возглавила турнирную таблицу УПЛ