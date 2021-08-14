Десна и СК Днепр-1 еще не знали вкуса поражений в текущем сезоне – команда Рябоконя имела в своем активе три победы, а подопечные Йовичевича дважды побеждали и раз играли вничью. С первых минут оба коллектива показали, что будут играть на победу. Футбол был достаточно ярким с большим количеством борьбы.

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Впрочем, есть и печальный момент. В первые 20 минут встречи наставники обеих команд были вынуждены делать замены, ведь травмировались Евгений Селин у Десны и Никита Кравченко у СК Днепр-1. После временных пауз игра возобновилась, а градус только повысился, ведь забила Десна. Владислав Калитвинцев подал на Дениса Безбородько, а тот головой поразил ворота соперника. Это уже четвертый гол форварда северян за 4 тура.

Сразу после перерыва СК Днепр-1 побежал отыгрываться, а эмоции с каждой минутой нарастали. Но на 59-й минуте Франциско Ди Франко заработал вторую желтую за грубый фол и оставил днепрян в меньшинстве. Но это еще был не конец. За 15 минут положение команды Йовичевича ухудшил Александр Пихаленок, который получил две желтых за разговоры в течение нескольких секунд.

Невероятно, но факт – СК Днепр-1 чуть ли не сразу сравнял счет на табло. Александр Назаренко через полполя отдал на Довбика, а Артем результативно перебросил Игоря Литовку – четвертый гол нападающего за 4 тура.

Но это еще был не конец безумного матча. На 86-й минуте Десна заработала право на штрафной удар вблизи штрафной гостей. Калитвинцев подал на Завийского, а Тарас вывел северян вперед во второй раз во встрече. Днепряне организовали финальное нашествие, но вырвать хотя бы ничью команде Йовичевича не удалось.

2:1 – Десна одержала четвертую подряд победу и с 12-ю зачетными баллами возглавила турнирную таблицу Премьер-лиги. СК Днепр-1 с семью очками остался пятым.

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