"Чи будуть санкції зі сторони клубу на адресу Піхальонка через нецензурні вислови на адресу Монзуль? Так, звичайно. Команда зібралася після матчу, і ми сказали йому, що він буде покараний, в тому числі і фінансово. Він відразу ж сказав, що все приймає і що винен.

"Якщо за кожен мат і емоції давати червоні, то будуть вилучати по 4-5 гравців": Піхальонок обурений суворістю Монзуль

А я хотів би від імені нашого клубу вибачитися перед Катериною Володимирівною за те, що ми своїми надмірними емоціями і певним негативом в її сторону надали багато проблем в матчі. Нам, звичайно, потрібно йти від таких станів і не піддаватися так сильно емоціям на полі.

Піхальонок? Всі знайомі з ним люди можуть підтвердити думку, що він дуже скромний, інтелігентний і вихований хлопець. І тому нас подвійно здивувала ця ситуація і сплеск його емоцій. Тут дуже важливо зробити висновки на майбутнє. Крім того, сподіваюся, керівництво УАФ дозволить організацію дзвінка до Монзуль від Піхальонка, щоб він особисто вибачився перед нею. Тому що він повністю визнає, що був не правий в цьому моменті", – поділився Русол у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Катерина Монзуль упродовж кількох секунд покарала хавбека СК Дніпро-1 двома жовтими за надто емоційні суперечки.

Десна у божевільному матчі з двома вилученнями дотиснула СК Дніпро-1 й очолила турнірну таблицю УПЛ