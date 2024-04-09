Нападающий Сандерленда Назарий Русин до сих пор имеет проблемы со здоровьем.

Украинец не играл за свой клуб почти месяц. Оказалось, что 25-летний форвард травмирован и в ближайшее время не сможет помочь команде на футбольном поле.

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Исполняющий обязанности главного тренера "Черных котов" Майк Доддс рассказал о состоянии Назария на пресс-конференции перед матчем с Лидсом. "Русин еще восстанавливается. Сегодня он выполнял беговые упражнения, но его не было в общей группе. Ждем его через несколько недель", – цитирует Доддса клубная пресс-служба.

Напомним, в нынешнем сезоне украинский легионер Сандерленда сыграл в английском Чемпионшипе 21 матч, в которых сумел забить два гола и отдать одну результативную передачу.

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