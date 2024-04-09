Українець не грав за свій клуб майже місяць. Виявилося, що 25-річний форвард травмований і найближчим часом не зможе допомогти команді на футбольному полі.

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Виконувач обов'язків головного тренера "Чорних котів" Майк Доддс розповів про стан Назарія на прес-конференції перед матчем з Лідсом. "Русин ще відновлюється. Сьогодні він виконував бігові вправи, але його не було в загальній групі. Чекаємо на нього через кілька тижнів", – цитує Доддса клубна прес-служба.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні український легіонер Сандерленда зіграв у англійському Чемпіоншипі 21 матч, в яких зумів забити два голи та віддати одну результативну передачу.

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