Президент Зари Евгений Геллер убежден, что луганчане могли заработать больше на переходе Назария Русина в Сандерленд.

"Русин – это не большой трансфер. Я считаю, что он стоит дороже, чем мы его продали. Да, есть еще бонусы, но бонусы – это повезет, не повезет", – поделился Геллер в интервью ТаТоТаке.

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Напомним, что прошлым летом Русин стал игроком Сандерленда за 2,5 млн евро. ТаТоТаке добавляет, что луганчане могут заработать еще 15% от суммы следующей продажи нападающего.

В этом сезоне Русин провел 22 матча за Сандерленд, в которых отметился 5 голами и 2 ассистами.

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