Практически всю свою карьеру Виктор Двирнык провел заграницей – в Словакии, Чехии, Греции и Хорватии. Сыграл 211 матчей, забил 72 гола – для хавбека (впоследствии форварда) это достаточно приличный показатель. Более того, он является одним из самых результативных украинцев, которые когда-либо выступали за рубежом. Трижды брал золото Богемии со Спартой. Видел становление будущего обладателя “Золотого мяча”. И даже провел уникальный матч в Лиге чемпионов. Но обо всем – по порядку.

Двирнык родился в Киеве. Пришел в 1979-м в детско-юношескую школу олимпийского резерва Динамо на Нивках (после развала Союза там базировалось Динамо-2). Тренировал легендарный динамовец Владимир Онищенко. Вместе с Виктором занимались, к слову, будущие звезды нашего чемпионата – Анатолий Бессмертный, Виктор Яблонский и Виталий Пономаренко.

"Что рассказывал Онищенко? Трудно вспомнить. Нас больше интересовало то, что он показывал на поле, – говорит Двирнык. – В детском футболе много тренеров, которые с футболом на "вы". Они не могут объяснить детям всех тонкостей игры. Зато Онищенко тогда только закончил играть, находился в прекрасном тонусе. Он брал мяч и самостоятельно демонстрировал все элементы. От детского тренера зависит очень многое".

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В середине 80-х Виктор оказывается в "дубле" Динамо, но конкуренция настолько серьезная, что даже за вторую команду он выходит не всегда. "У нас были такие футболисты как Андрей Баль, Владимир Бессонов, Иван Яремчук – в "дубле" они восстанавливались после травм. Моей основной задачей было тренироваться, играть и служить в армии...". А еще в той команде выступали Юран, братья Морозы, Заяц, Горилый, Колоколов, Погодин ... Во взрослом футболе реализовали себя практически все. Для Двирныка переход на новый уровень состоялся благодаря белоцерковскому Динамо и николаевскому Судостроителю.

"В Белую Церковь нас перевели дослуживать – оставалось три месяца до дембеля, – рассказывает Виктор. – Это была большая группа футболистов, среди которых Жабченко, Воротеляк, Пономаренко и еще четверо-пятеро. Киевскому Динамо мы были уже ненужными. В апреле вышел приказ, я сразу ушел и уволился. А через месяц уехал в Николаев. В Судостроителе тогда собралась очень серьезная компания – хватало исполнителей, которые поиграли в Высшей лиге".

Неожиданно на горизонте замаячила перспектива перебраться по другую сторону "железного занавеса". И Двирнык с головой окунулся в новое приключение.

"Начало 1990-го. Я только приехал из крымского Мисхора, где Судостроитель всегда проводил собрание. Мне позвонил Михаил Коман и пригласил на стадион Динамо. Мы встретились, он объяснил, мол, есть вот такой вариант. Я согласился. Поехал в Николаев, собрал вещи и отправился в клуб Хемлон (Гуменное). Там уже выступал Юра Махиня, также воспитанник киевского Динамо. Это был конец февраля. Тогда не практиковалось контрактных процедур. "Зачислен на работу" – и все. Тогда не было такого понятия как контракты или компенсации. Тем более, Чехословакия – это не Франция. А вот в декабре того же года я подписал уже профессиональный контракт с Интером (Братислава). Они оплатили компенсацию Хемлону", – вспоминает наш герой.

Кстати, именно главный тренер Хемлона перевел Двирныка из полузащиты в нападение – и тот в стартовых восьми матчах забил шесть голов. Вдохнув воздух свободы, 20-летний украинский легионер пережил настоящий культурный шок. Разница между СССР и ЧССР была очень очевидной.

"Во-первых, люди там значительно раскованнее, свободнее. Во-вторых, в магазинах было все, что хочешь. Я такого еще не видел, чтобы на прилавках лежали ананасы, бананы, апельсины, мандарины, – рассказывал Двирнык автору этих строк в большом интервью. – В то время в Союзе не было даже вареной колбасы – лежала какая-то морская капуста и все. Почувствовал недоумение: почему здесь есть, а у нас нет?

За неделю-две освоился полностью. Словацкий язык – не такой уж и сложный. Если ты не бездарный, то за неделю-две его выучишь. Впоследствии я еще и чешский освоил и сейчас на нем очень часто общаюсь. Если в Словакии провел совокупно 1 год и 7 месяцев, то в Чехии играл в течение 8 лет. Чешский язык немного отличается от словацкого произношением некоторых слов, но оба народа друг друга понимают прекрасно ".

Летом 1992-го сенсационного украинца подписал флагман чешского футбола – пражская Спарта. Двирнык говорит, что знает о сумме трансфера, но афишировать ее не хочет. В Праге он пересекся со многими знаменитыми персонажами: Хорст Зигль, Иржи Новотны, Петр Коуба, Мартин Фридек, Владимир Вайсс, Иржи Немец, Йозеф Хованец, Михал Билек. Двое последних затем возглавляли национальную сборную Чехии. Отдельно в этом списке выделяется Павел Недвед, обладатель "Золотого мяча-2003".

"То, что он был талантливый и трудолюбивый – это так. Понятно, что труд принес свои плоды, тут даже комментировать нечего. Стать основным игроком сборной Чехии, Лацио, Ювентуса – это о чем-то да и свидетельствует, правильно? Как в той поговорке: 10 процентов таланта, 90 процентов работы над собой", – считает Двирнык.

Работал над собой и украинец, а Спарта была постоянным участником еврокубков. Свой первый международный гол Двирнык забил ударом головой в Бремене. Осенью 1992-го пражане перестреляли Вердер в 1/8 финала Кубка кубков (3:2). Правда, затем вылетели от Пармы. А вот спустя год, во втором раунде Лиги чемпионов, Виктор оформил дубль, которого... не было! Спарта уступила Андерлехту дома (0:1), поэтому в Брюссель приехала только за победой. Потребность атаковать сразу привела к проблемам в защите – чехи пропустили на второй минуте. Игра приобрела максимально открытые формы, поэтому бельгийцы забили еще трижды. Спарта ответила, вроде бы, дублем Двирныка. Хотя не все так просто.

"Я забил один гол, но мне приписали еще один, – улыбается Виктор в интервью для Футбол 24. – Не знаю, почему это случилось. Возможно потому, что сначала написали в бельгийских газетах, а потом это распространилось. Правда, чешские издания подали правильно: другой гол забил Роман Вонашек с моего паса. Мы с ним визуально похожи были – рост, прическа , поэтому это бельгийцев ввело в заблуждение ".

На пике карьеры украинцем интересовались клубы Франции и Бельгии. Но президента Спарты не устроило ни одно из предложений в финансовом плане. В конце концов, вместо топовой лиги Двирнык вскоре оказался в уже знакомом братиславском Интере, затем бегал за чешский Богемианс и греческую Ларису, а заканчивал карьеру в скромных хорватских клубах Младость и Истра. Три года, проведенные в Спарте, остаются главной вехой его жизни.

"В Чехии – культ пива, поэтому когда команда праздновала успех, оно лилось рекой?", – поинтересовался я у Виктора. "Не только пиво, но и шампанское, виски. Праздновали мы очень серьезно. Сперва – на стадионе. А потом заказывали корабль на ночь и он плавал себе по Влтаве, заплывал куда-то аж за Прагу. В 9 часов вечера отправлялись, в 2-3 ночи прибывали обратно. Когда возвращались из плавания – некоторых "выгружали на сушу", – улыбается Двирнык. – Там не было тренерского штаба – чисто футболисты и массажисты. Мы таким образом уединялись, чтобы сделать разрядку, снять напряжение, которое накопилось в течение сезона".

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