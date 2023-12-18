Українця відправили в молодіжку набиратися ігрової практики після майже місячної паузи. Спочатку була травма, а потім три матчі сидіння в запасі.

Русин отримав нового тренера – колишній помічник Джеррарда зі сумнівною репутацією

Сандерленд U-21 приймав Арсенал. Кількома годинами раніше "чорні коти" оголосили про призначення головним тренером Майкла Біла, який особисто прийшов подивитися на молодь. Втім, героєм першого тайму став 25-річний Русин. Назарій у падінні рибкою красиво замкнув подачу партнера на дальній стійці. Це був перший гол українського форварда в Англії.

Русин залишався на полі до фінального свистка, але більше не відзначався. По перерві Сандерленд U-21 пропустив 2 голи від Едвардса і програв. Для Русина значно цікавіший наступний матч дорослої команди – 23 грудня Біл дебютує проти Ковентрі.

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