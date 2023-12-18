"Черные коты" официально подтвердили приглашение Майкла Била. Контракт подписан до лета 2026 года.

Беллингем-младший может уйти от Русина к украинцам в АПЛ – три гранды следят за звездочкой

Билл начинал карьеру в молодежных системах Челси и Ливерпуля, а затем работал помощником в штабе Стивена Джеррарда (Рейнджерс, Астон Вилла). Самостоятельный опыт 43-летнего специалиста ограничивается двумя клубами – КПР и тот же Рейнджерс. В обоих он не продержался и года, из шотландского гранда был уволен 2 месяца назад.

После 22 туров Чемпионшипа Сандерленд занимает седьмую строчку, отставая от зоны плей-офф всего на 3 очка. Напомним, за "черных котов" выступает украинский нападающий Назарий Русин.

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