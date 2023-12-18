"Мудрик лучший в мире", Зинченко разозлил своих – золотой Забарный, вердикт Ярмолюку после наезда на чемпиона мира
17:50 - Читати українською
Матчи украинцев в 17 туре АПЛ были наполнены ярким футболом и даже драмой.
Михаил Мудрик не "синхронизировался" с партнерами по Челси в матче против Шеффилд Юнайтед. Если в первом тайме вингер выделялся на фоне блеклой команды, то во втором – все наоборот. Зинченко с Арсеналом уверенно одолел Брайтон, однако это не спасает Сашу от порции хейта.
Егор Ярмолюк стал участником серьезной стычки между Брентфордом и Астон Виллой. Илья Забарный вообще не доиграл свой матч из-за жуткого инцидента. Обо всем этом подробно в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.
Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Зинченко провел очередной удачный матч
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