Матчи украинцев в 17 туре АПЛ были наполнены ярким футболом и даже драмой.

Михаил Мудрик не "синхронизировался" с партнерами по Челси в матче против Шеффилд Юнайтед. Если в первом тайме вингер выделялся на фоне блеклой команды, то во втором – все наоборот. Зинченко с Арсеналом уверенно одолел Брайтон, однако это не спасает Сашу от порции хейта.

Егор Ярмолюк стал участником серьезной стычки между Брентфордом и Астон Виллой. Илья Забарный вообще не доиграл свой матч из-за жуткого инцидента. Обо всем этом подробно в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.

Арсенал уверенно переиграл Брайтон, вернувшись на вершину АПЛ – Зинченко провел очередной удачный матч