Легия не оставила без внимания инцидент с форвардом Динамо, выступающего за варшавскую команду на правах аренды.

Как известно, на днях Назарий Русин стал участником инцидента. Нападающий, права на которого принадлежат Динамо, отказался выйти на поле в матче второй команды, мотивировав это рекомендацией врача избегать игр на искусственном газоне.

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Правда, польские СМИ со сообщили, что поединок, в котором отказался участвовать Русин, проходил на натуральном поле. Как следствие, Легия решила применить санкции к 22-летнему украинцу.

Следующие 2 недели Назарий будет тренироваться с дублем варшавской команды. Об этом в Twitter сообщила Изабела Крук – пресс-атташе Легии.

Напомним, Русин перебрался в Варшаву в конце зимнего трансферного окна, а арендная сделка рассчитана до декабря 2021-го. Украинец еще не дебютировал Экстраклясе, но провел 30 минут в проигранном матче Кубка Польши и еще 59 минут – в дубле.

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