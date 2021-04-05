Похоже, форвард Динамо Назарий Русин, выступающий на правах аренды в Легии, может поплатиться за свою строптивость.

Наставник Легии хотел предоставить игровую практику Назарию Русину, отпустив его на субботний матч против Легионово в дубль. Но украинец отказался за день до поединка, сообщает Sport.PL.

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Форвард Динамо объяснил свое решение тем, что боится получить травму на полях Третьей лиги, где играет Легия-2. Русину дали день, чтобы обдумать свой поступок, но он не изменил мнение. Польские журналисты пророчат Назарию отстранение от первой команды и полноценный перевод в дубль, пока он не извинится и не сделает выводов.

Напомним, Русин перебрался в Варшаву в конце зимнего трансферного окна, а арендная сделка рассчитана до декабря 2021-го. Украинец еще не дебютировал в Екстраклясе, но провел 30 минут в матче Кубка Польши и еще 59 минут – в дубле.

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