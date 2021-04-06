"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка та інших – у нашому матеріалі.

Після міжнародної паузи продовжуємо наш серіал про успіхи українців у іноземних чемпіонатах. А цього разу говорити є про що: голи, результативні передачі, прикрі помилки та навіть невеликі скандали. Зрештою, позитивного було більше. Навіть трохи жаль, що ті ж Руслан Маліновський та Едуард Соболь не змогли продемонструвати чогось подібного в матчах за збірну. Однак, давайте про все послідовно.

Англія

Вперше з листопада минулого року Олександр Зінченко не потрапив бодай до заявки Манчестер Сіті, не бувши травмованим. Жодних причин для паніки немає. Пеп Гвардіола просто дав відпочити новоспеченому капітану збірної України, який провів три повних поєдинки за свою національну команду. До того ж Манчестер Сіті і без Сашка впевнено переграв Лестер.

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Андрій Ярмоленко теж побував у таборі збірної, але покинув його достроково. Проблеми зі здоров'ям все ще не вирішені. Це згодом підтвердив і головний тренер Вест Хема Девід Мойєс. Шотландець повідомив, що українець знову звернувся до фахівця щодо свого пошкодження.

Італія

Джан П'єро Гасперіні не взяв приклад з Пепа Гвардіоли і зовсім про це не пошкодував. Руслан Маліновський теж відіграв три повних матчі за збірну, але гру з Удінезе почав у старті. Півзахисник провів просто розкішний матч, віддавши дві результативні передачі. Хоча Віктор Коваленко небагато грав у збірній, але в Серії А знову так і не покинув лаву для запасних.

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Іспанія

Андрій Лунін також отримував виклик у збірну, однак Андрій Шевченко не включав голкіпера Реала навіть у заявку на матчі. Повернувшись у свій клуб, Лунін звично стежив за грою своїх партнерів із лави для запасних. Минулого тижня підопічні Зінедіна Зідана впевнено переграли Ейбар та скоротили відставання від першого місця, адже Атлетіко свій матч програв.

Роман Зозуля втратив місце у стартовому складі Альбасете. Проти Кастельйона він ще вийшов зі старту і навіть спровокував пенальті у ворота суперника, який не реалізував одноклубник, а з Еспаньйолом Зозуля зіграв лише 26 хвилин. Чергові поразки не дали змоги покинути останнє місце в таблиці. Натомість Богдан Мілованов може похизуватися серією із шести матчів поспіль без замін, а його Спортінг впевнено почувається у зоні плей-офф за підвищення у класі.

Німеччина

Після класного дебюту в основі Нюрнберга Ерік Шуранов знову вийшов з перших хвилин, а його команда перервала безвиграшну серію з чотирьох матчів поспіль. Щоправда, переможний гол був забитий, коли українця вже не було на полі.

Данія

Юрій Яковенко корисно відіграв за Есб'єрг. Хоча форвард не взяв безпосередньої участі в голах, але тиском на суперника посприяв першим двом м'ячам своєї команди. Перший взагалі вийшов курйозним.

Угорщина

Цей чемпіонат також брав невелику паузу паралельно з матчами збірних. Чинний чемпіон та лідер повернувся нищівною перемогою. Відзначимо, що Сергій Ребров дав зіграти за Ференцварош Ігорю Харатіну, який вже вилікувався від коронавірусу. Олександра Зубкова не було навіть у заявці.

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Також пауза пішла на користь Залаегерсегу, який перервав безвиграшну серію із 5 матчів, чотири з яких були поразками. Один із голів у ворота Діошдьйора забив Артем Фаворов. Вийшов справжній шедевр. Для українця це вже шостий м'яч у поточному сезоні, наразі Фаворов – другий бомбардир команди.

Білорусь

Захист титулу йде за приємним графіком. Вже після третього туру команда Роман Григорчука стала одноосібним лідером турнірної таблиці чемпіонату Білорусі. Після двох скромних перемог Шахтар Солігорськ відправив чотири "сухих" м'ячі у ворота Іслочі, яка перед звітним туром і була другою.

Бельгія

Вперше за понад два місяці Олександр Філіппов зіграв за Сент-Трюйден в рамках чемпіонату (щоправда, лише кілька хвилин). Українського дербі у зустрічі з Мехеленом не вийшло, адже Мар'ян Швед гру пропускав. Команда вихованця Карпат програла і втратила шанс повернутися у топ-8.

Зате вийшла дуель наших збірників у іншому поєдинку. Кортрейк Євгена Макаренка поступився Брюге. У складі чинного чемпіона та лідера повний матч провів Едуард Соболь. Ба більше, захисник забив класнючий гол. Чимось схожий на шедевр Артема Фаворова.

Схоже Богдан Михайліченко повернув довіру Венсана Компані. Повний матч перед поїздкою у збірну і ще один – після повернення. Андерлехт розгромив другу команду чемпіонату Бельгії та застрибнув у топ-4.

Гент програв Стандарду, а Роман Яремчук втратив чудову нагоду відзначитися черговим голом. Форвард взяв на себе відповідальність за виконання пенальті, але не зміг переграти голкіпера, пробивши по центру. За кілька хвилин долю українця повторив Кастро-Монтес, який пробив у схожому стилі, але бельгійцеві пощастило більше – він був першим на підбиранні. Роман Безус вийшов на останні 13 хвилин і вплинути на фінальний результат не зміг.

Греція

АЕК переживає справжню катастрофу. Три поразки поспіль. Остання просто нищівна – 1:5 від Олімпіакоса. Український легіон "орлів" цього тижня був представлений лише Олегом Данченком, який завадити цій ганьбі ніяк не зміг.

У нижній "вісімці" відзначаємо поразку Владислава Наумця та його ПАС Яніни. Команда прервала 7-матчеву безпрограшну серію. Максим Максименко грає регулярно, але його Ларіса досі не може вибратися з останнього місця.

Латвія

Олександр Рибка вивів Лієпаї на гру проти РФШ з капітанською пов'язкою. Український голкіпер здійснив кілька класних сейвів, але пропустив аж чотири м'ячі. Його команда не спромоглася відповісти жодного разу.

Саудівська Аравія

Аль-Фатех припинив боротьбу в Кубку Саудівської Аравії за крок до фіналу. У півфіналі команда Максима Коваля влаштувала видовище з Аль-Ахлі. На жаль, дитячі помилки захисників призвели до поразки.

Туреччина

Микола Морозюк зі своїм Різеспором зупинив претендента на єврокубки. І це при тому, що Кагюмрюк майже увесь другий тайм грав у більшості. Богдан Бутко та Артем Кравець мали всі шанси влаштувати дербі. Однак захисник несподівано увесь матч просидів на лаві для запасних Ерзурума, а форвард з'явився на полі, коли вже все було вирішено – Коньяспор переміг.

Польща

Варшавська Легія мчить до чергового чемпіонства. Минулих вихідних столична команда перестріляла Погонь. Артем Шабанов розпочав класну атаку, коли був забитий перший м'яч та безпосередньо взяв участь у останньому, щоправда, він влетів у ворота Легії. Захисник завалив суперника у власному штрафному, заробивши пенальті. Назарій Русин мав зіграти за резервну команду варшавців, але відмовився виходити на поле, спровокувавши скандал у польських ЗМІ.

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Хорватія

Ненад Б'єліца продовжує довіряти Євгену Чеберку. Вперше у нинішньому сезоні (з урахуванням періоду в ЛАСКу) центрбек провів три матчі поспіль та ще й без замін. Це дає свої плоди – Осієк переміг без пропущених голів та зрівнявся за очками із загребським Динамо, у якого ще є матч у запасі. Дмитро Льопа за увесь 2021 рік сумарно зіграв лише 5 хвилин, із середини лютого не отримуючи ігрової практики взагалі.

Чехія

Після свого автогола ще на початку березня Тарас Качараба не потрапляв бодай у заявку Славії майже місяць. У неділю українець відіграв увесь матч проти Брно та допоміг своїй команді вберегти "суху" нічию. Празький колектив понад 70 хвилин грав у меншості через вилучення голкіпера за безглуздий фол у середині поля.

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