Легія не залишила без уваги інцидент з форвардом Динамо, який виступає за варшавську команду на правах оренди.

Як відомо, днями Назарій Русин став учасником інциденту. Нападник, права на якого належать Динамо, відмовився вийти на поле в матчі другої команди, мотивувавши це рекомендацією лікаря уникати ігор на штучному газоні.

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Щоправда, польські ЗМІ згодом повідомили, що поєдинок, в якому відмовився брати участь Русин, проходив на натуральному полі. Як наслідок, Легія вирішила застосувати санкції до 22-річного українця.

Наступні 2 тижні Назарій тренуватиметься з дублем варшавської команди. Про це у Twitter повідомила Ізабела Крук – прес-аташе Легії.

Нагадаємо, Русин перебрався у Варшаву наприкінці зимового трансферного вікна, а орендна угода розрахована до грудня 2021-го. Українець ще не дебютував у Екстраклясі, але провів 30 хвилин у програному матчі Кубка Польщі та ще 59 хвилин – у дублі.

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