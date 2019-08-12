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Русин стал лучшим игроком 3-го тура УПЛ – он провел первый матч за Зарю в чемпионате

10:45 102 Читати українською
Русин стал лучшим игроком 3-го тура УПЛ – он провел первый матч за Зарю в чемпионате
Назарий Русин / УПЛ

УПЛ назвала лучшего футболиста по итогам 3-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Им стал новичок Зари Назарий Русин.

34’ Денис Костышин
 
Богдан Леднев 27’
Владислав Кабаев 46’
Назарий Русин 45+1’
27’ Богдан Леднев
34’ Денис Костышин
46’ Владислав Кабаев
45+1’ Назарий Русин

Назарий Русин – лучший игрок в 3-м туре Премьер-лиги. Он опередил Тайсона, Марлоса, Богдана Леднева и Эдина Шехича, информирует официальный сайт УПЛ.

Колос – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча

В поединке Колос – Заря Русин отличился голом и ассистом на Кабаева, а луганчане по итогам тура поднялись на вторую позицию в чемпионате.

К слову, этот матч стал для 20-летнего форварда дебютным за Зарю в УПЛ – на прошлой неделе он вышел на замену в поединке Лиги Европы против ЦСКА. Напомним, луганчане арендовали Русина у Динамо на сезон 2019/20.

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Заря Заря Главное УПЛ Назарий Русин Назарий Русин Колос - Заря
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