Русин стал лучшим игроком 3-го тура УПЛ – он провел первый матч за Зарю в чемпионате

УПЛ назвала лучшего футболиста по итогам 3-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. Им стал новичок Зари Назарий Русин.

Назарий Русин – лучший игрок в 3-м туре Премьер-лиги. Он опередил Тайсона, Марлоса, Богдана Леднева и Эдина Шехича, информирует официальный сайт УПЛ.

Колос – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча

В поединке Колос – Заря Русин отличился голом и ассистом на Кабаева, а луганчане по итогам тура поднялись на вторую позицию в чемпионате.

К слову, этот матч стал для 20-летнего форварда дебютным за Зарю в УПЛ – на прошлой неделе он вышел на замену в поединке Лиги Европы против ЦСКА. Напомним, луганчане арендовали Русина у Динамо на сезон 2019/20.

Мораес поднялся на 15-е место в списке бомбардиров УПЛ всех времен