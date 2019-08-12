Русин стал лучшим игроком 3-го тура УПЛ – он провел первый матч за Зарю в чемпионате

Лига чемпионов — 11:49 31
-
Динамо – Брюгге: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
-
Манчестер Юнайтед уничтожил Челси: классическая победа Сульшера, неудачный день Лэмпарда и перфоманс новичковАнглия — 01:36 1357
-
Зинченко против Вест Хэма: лучший по 3-м показателям, похвала английских СМИ и тревожный сигнал ГвардиолыАнглия — 11 авг 1824
-
"Всі загинули. Уявляєш – всі!". Пахтакор розбився над Дніпропетровщиною – 40 років нечуваній трагедіїОвертайм — 11 авг 1562
-
Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезонаУкраина — 10 авг 3040