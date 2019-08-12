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Русин став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ – він провів перший матч за Зорю в чемпіонаті

10:44 1131 Читать на русском
Русин став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ – він провів перший матч за Зорю в чемпіонаті
Назарій Русин / УПЛ

УПЛ назвала найкращого футболіста за підсумками 3-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Ним став новачок Зорі Назарій Русин.

34’ Денис Костишин
 
Богдан Лєднєв 27’
Владислав Кабаєв 46’
Назарій Русин 45+1’
27’ Богдан Лєднєв
34’ Денис Костишин
46’ Владислав Кабаєв
45+1’ Назарій Русин

Назарій Русин – найкращий гравець у 3-му турі Прем'єр-ліги. Він випередив Тайсона, Марлоса, Богдана Лєднєва та Едіна Шехіча, інформує офіційний сайт УПЛ.

Колос – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу

В поєдинку Колос – Зоря Русин відзначився голом та асистом на Кабаєва, а луганці за підсумками туру піднялися на другу позицію в чемпіонаті.

До слова, цей матч став для 20-річного форварда дебютним за Зорю в УПЛ – минулого тижня він вийшов на заміну в поєдинку Ліги Європи проти ЦСКА. Нагадаємо, луганці орендували Русина в Динамо на сезон 2019/20.

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