Русин став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ – він провів перший матч за Зорю в чемпіонаті

УПЛ назвала найкращого футболіста за підсумками 3-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Ним став новачок Зорі Назарій Русин.

Назарій Русин – найкращий гравець у 3-му турі Прем'єр-ліги. Він випередив Тайсона, Марлоса, Богдана Лєднєва та Едіна Шехіча, інформує офіційний сайт УПЛ.

Колос – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу

В поєдинку Колос – Зоря Русин відзначився голом та асистом на Кабаєва, а луганці за підсумками туру піднялися на другу позицію в чемпіонаті.

До слова, цей матч став для 20-річного форварда дебютним за Зорю в УПЛ – минулого тижня він вийшов на заміну в поєдинку Ліги Європи проти ЦСКА. Нагадаємо, луганці орендували Русина в Динамо на сезон 2019/20.

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