"Каждая игра в Чемпионшипе – очень тяжелая. Очень конкурентоспособный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Выиграл одну игру, и можешь подняться на 5-7 позиций. Проигрываешь – так же скатываешься вниз. В Чемпионшипе все очень быстро меняется. Нужно выходить на каждую игру с максимальной концентрацией.

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После первых матчей я ребятам сказал, что у вас Чемпионшип несколько похож на UFC, если говорить о планке борьбы. Я был в шоке, когда в играх были достаточно серьезные стыки, за которые не свистят. В Украине за такое бы дали красную, а здесь – играйте дальше. Поверьте, здесь такие стыки, что в УПЛ половина команды "сидела" на желтых. В Чемпионшипе нет VAR, возможно, поэтому здесь так жестко играют на поле.

Все 24 команды "рубятся" на приличном уровне. Я поставил бы его в топ-7 среди всех европейских чемпионатов. Здесь очень высокий уровень. Можно расти и прогрессировать. Даже если я не останусь в Англии надолго, этот опыт однозначно поможет мне в дальнейшем", – сказал Русин в комментарии порталу Украинский футбол.

Напомним, летом Сандерленд заплатил Заре за Русина 2,5 млн. евро. В новой команде нападающий провел 9 матчей и отличился одним ассистом. Сейчас "черные коты" занимают шестую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, имея в своем активе 30 турнирных пунктов после 20 сыгранных матчей.

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