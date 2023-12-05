В ночь с понедельника на вторник Сандерленд на своём официальном сайте объявил об увольнении Моубрея. Он возглавил "красно-белых" в конце августа прошлого года после решения Алекса Нила покинуть "святых" ради Сток Сити.

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Вместе с Моубреем клуб покидает его помощник Марк Винус. Сообщается, что клуб уже приступил к поискам нового наставника. "Мы сосредоточены на поиске подходящего кандидата и продолжим поддерживать наш тренерский штаб и игроков на протяжении всего переходного периода", – заявил спортивный директор клуба Кристьян Спикман.

По итогам 19 туров в Чемпионшипе Сандерленд занимает 9-е место в турнирной таблице. Цвета команды защищает украинский форвард Назарий Русин, который в 9 матчах за команду не забил ни одного мяча.

Несколькими часами ранее был уволен наставник другого украинского легионера в Чемпионшипе – Николая Кухаревича. Его Суонси уволил Майкла Даффа.

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