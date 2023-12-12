"Кожна гра в Чемпіоншипі – дуже важка. Дуже конкурентоспроможний чемпіонат, в якому кожен може обіграти кожного. Виграв одну гру і можеш піднятися на 5-7 позицій. Програєш – так само скочуєшся вниз. В Чемпіоншипі все дуже швидко змінюється. Потрібно виходити на кожну гру з максимальною концентрацією.

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Після перших матчів я хлопцям сказав, що у вас Чемпіоншип дещо схожий на UFC, якщо говорити про планку боротьби. Я був шокований, коли в іграх були досить серйозні стики, за які не свистять. В Україні за таке б дали червону, а тут – грайте далі. Повірте, тут такі стики, що в УПЛ половина команди "сиділа" б на жовтих. В Чемпіоншипі немає VAR, можливо, через це тут так жорстко грають на полі

Всі 24 команди "рубаються" на пристойному рівні. Я б поставив його у топ-7 серед всіх європейських чемпіонатів. Тут дуже високий рівень. Можна рости й прогресувати. Навіть якщо я не залишуся в Англії надовго, цей досвід однозначно допоможе мені надалі", – сказав Русин в коментарі порталу Український футбол.

Нагадаємо, влітку Сандерленд заплатив Зорі за Русина 2,5 млн євро. У новій команді нападник провів 9 матчів та відзначився одним асистом. Нині "чорні коти" посідають шосту сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипа, маючи у своєму активі 30 турнірних пунктів після 20 зіграних матчів.

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