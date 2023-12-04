Каждое появление Мудрика на поле рождает споры. Из-за высокой цены трансфера в Челси он никак не может остаться без внимания – вингера либо яро хвалят, либо грубо критикуют. После матча с Брайтоном все сплелось воедино.

Мудрик заработал пенальти на экс-звезде Ливерпуля и шокировал Де Дзерби – Челси перестрелял Брайтон в меньшинстве

Михаил заработал пенальти, с которого Челси забил победный гол. Но во многих эпизодах украинец принимал неоптимальные решения и порол атаки команды. Невольно вспоминались слова Лэмпарда, озвученные Реднаппом.

Мудрик постоянно брал инициативу на себя, выбирая один из двух вариантов: ускорение по флангу или смещение в центр на дриблинге. Большинство эпизодов завершалось потерями, однако был один острый прострел и один яркий проход, который многим напомнил Азара.

Still thinking about this Hazard-esque flick turn from Mudryk pic.twitter.com/qS0r5VmnH9 — Oluwaseun V2 (@MobyChe) December 3, 2023

Английская пресса разрывается между позитивом и негативом в игре Мудрика, но результативное действие обеспечило хорошие оценки. Авторитетный Sky Sports и популярный Daily Mail выставили украинцу по 7 баллов.

Столько же дает Goal.com с комментарием: "Разрушительная скорость Мудрика заставила Милнера сфолить на пенальти. Не все сложилось идеально, но заметны были причины, почему Челси потратил на него такие деньги".

"Создавал много головной боли для защитников Брайтона, когда получал пространство для рывков", – пишет 90min (оценка – 7). "22-летний вингер начал невнятно, однако напомнил о себе дальним ударом. В конце концов заработал пенальти после очередного ускорения", – тоже 7 баллов от Evening Standard.

"Мудрик был не очень заметен. В первом тайме выполнил рейд с солидным ударом, но никак не мог влиться в игру. Во втором заработал пенальти", – Football.London все же выделился более низкой оценкой (6).

Фанатские порталы обычно радикальнее и точнее в своих баллах. "Шикарно пробил с 25 ярдов – не хватило точности. Постепенно обретает уверенность", – констатирует London World с 7 баллами.

"Мудрик немного разочаровал, но сделал большой вклад в победу благодаря пенальти. Если вынести 11-метровый за скобки, это был не день украинца, у которого ничего не получалось", – довольно жесткая оценка (6,5) от The Pride of London.

Популярный профиль Absolute Chelsea наоборот дает более высокий балл 7,5 и более приятные слова: "В целом был в тени, но моментами засиял гениальностью. Его скорость принесла Челси пенальти. Мудрик доказал, что может делать разницу, когда это необходимо".

Болельщики в соцсетях обсуждают, что Мудрик имеет фантастические данные и может выйти на топ-уровень с хорошим тренером. Дополнительный показатель его полезности – Челси в последнее время не проигрывает, когда Михаил выходит в старте.

– Ему не хватает понимания игры, но он просто создает моменты. Реально может стать клеем команды.

– Он думает на скорости 100 миль в час. Нужен хороший тренер.

После матча украинец очень тепло высказался о поддержке фанов. Поклонники Челси не прошли мимо. Его слова с восхищением цитируют все паблики. А многие прямо-таки требуют увеличить уважение к Мудрику и более лояльно относиться к процессу его становления.